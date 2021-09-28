Yaban hayatının renkli kareleri fotokapanlara yansıdı - Son Dakika

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yaban hayatını gözlemlemek için doğal ortamlara kurulan fotokapanlara yansıyan görüntüler dikkat çekti.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Türkiye'nin farklı noktalarına yerleştirilen fotokapanlara yansıyan yaban hayatı görüntülerini paylaştı. Fotokapanlara yakalanan hayvanların su içme görüntüleri dikkat çekti. Fotokapanlara yansıyan yaban hayatı görüntülerinden kısa kesitler doğal ortamlardaki çeşitliliği de gözler önüne seriyor.

(Hidayet Türkyılmaz/İHA)