Yaban hayatta ayılarla yan yana - Son Dakika
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Yaban hayatta ayılarla yan yana

06.05.2022 11:33
Yaban hayatta ayılarla yan yana

ERZURUM'un İspir ilçesinin kırsal Yedigöl Mahallesi'nde oturan ve yörede 'dağların oğlu' olarak tanınan Bülent Erkan (42), yaban hayatta yan yana geldiği bozayı ile 2 yavrusunu görüntüledi.

ERZURUM'un İspir ilçesinin kırsal Yedigöl Mahallesi'nde oturan ve yörede 'dağların oğlu' olarak tanınan Bülent Erkan (42), yaban hayatta yan yana geldiği bozayı ile 2 yavrusunu görüntüledi.

Erzurum'a 144 kilometre mesafede, 1180 metre rakımda kurulan ve 2400 ile 3937 metre arasında değişen yükseklikte dağların yer aldığı ve 76 bin 865 hektar orman arazisine sahip olan İspir'de havaların ısınmasıyla kış uykusundan uyanan ayılar, doğal hayatta görülmeye başlandı. Doğada bugüne kadar karşılaştığı ayı, kurt, vaşak, tilki, kartal, şahin ve yaban keçisinin görüntülerini çeken doğa tutkunu Bülent Erkan, bu kez 50 metre yakınındaki ayı ve yavrularını görüntülemenin heyecanını yaşadı.

Doğada gezerken, ilçeye 3 kilometre uzaklıktaki Güllübağ Barajı yanında karşılaştığı ayı ile 2 yavrusunun görüntülerini çeken Bülent Erkan, zaman zaman göz göze geldiği anne ve yavrularının kendisini umursamadığını söyledi. Erkan, "Baharla birlikte kış uykusundan uyanan anne ve yavruları ile karşı karşıya geldim. Daha önce birçok yaban hayvanın görüntüsünü çektim ama hiç bu kadar yakın olmamıştım. Büyük bir heyecan yaşadım. Hemen kameramı çıkarıp bunları belgesel çeker gibi çekmeye başladım. Anne ve yavru ayılar zaman zaman bana bakıyordu ama umursamıyorlardı. Anne ayı baraj suyuna girerek bir süre yüzdü yavruları da onu kıyıda izledi. Anne ayı suyun içinden bulduğu bal çerçevesini kıyıya getirip yavruları ile yedi. Daha sonra doğada bir süre ot ve karınca yiyen ayılar daha sonra çıktıkları bir kayanın yavruları üzerinde uyuyarak sıcak havanın keyfini çıkardılar" diye konuştu.

Doğayı ve hayvanları çok sevdiğini belirten Erkan, "Sakinliğinizi koruyabilirseniz hiçbir hayvan size zarar vermez. Doğadaki canlıları görmek, onları görüntülemek benim en büyük hobim. Bu yüzden bana 'dağların oğlu' diyorlar. Dağcılık sporu yapıp, dağ koşularına katılıyorum. Yaban hayvanlarını çok seviyorum. Özellikle kış aylarında onlara yiyecek veriyorum. Onların benim yanımda ayrı bir yeri var" dedi.


Yaban hayatta ayılarla yan yana
Yaban hayatta ayılarla yan yana
Yaban hayatta ayılarla yan yana
Yaban hayatta ayılarla yan yana
Yaban hayatta ayılarla yan yana
Yaban hayatta ayılarla yan yana
Yaban hayatta ayılarla yan yana
Yaban hayatta ayılarla yan yana
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Erzurum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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