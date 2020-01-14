Yaban hayvanları 2 ton yem ve yonca bırakıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yaban hayvanları 2 ton yem ve yonca bırakıldı - Son Dakika

Yaban hayvanları 2 ton yem ve yonca bırakıldı

6 saat önce

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde ormanlık alana Doğa ve Koruma Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri yaban hayvanlarının aç kalmaması için yaklaşık 2 ton yemleme çalışması yaptı.

Yaban hayvanları 2 ton yem ve yonca bırakıldı, System.String[]

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde ormanlık alana Doğa ve Koruma Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri yaban hayvanlarının aç kalmaması için yaklaşık 2 ton yemleme çalışması yaptı.


Orman ve Su İşleri Zonguldak Şube Müdürlüğü ekipleri, Devrek İlçesindeki karla kaplı ormanlık alanlara güçlükle yürüyerek geyik, karaca, yaban domuzu gibi hayvanların geçebileceği alanlara ulaşıp yaklaşık 2 ton yem ve yonca bıraktı.


Ekipler kötü hava koşulları nedeniyle beslenme imkanı bulamayan yaban hayvanlarına destek amacıyla 2 ton yonca ve yemi doğaya yem bıraktıklarını söyledi. - ZONGULDAK

Milli Parklar Müdürlüğü, Zonguldak, Devrek, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 05:41 Kaynak: İHA
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