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Yaban hayvanları fotokapana takıldı

1 saat önce

Yaban hayvanları fotokapana takıldıARDAHAN - Doktora öğrencisi Çağdaş Keçeci, Sarıçam ağaçlarıyla dolu Yalnızçam ormanlık alanına kurduğu fotokapanla yaban hayvanlarının doğal yaşamdaki görüntülerini kaydederek sosyal medya üzerinden paylaştı.

Yaban hayvanları fotokapana takıldı

ARDAHAN - Doktora öğrencisi Çağdaş Keçeci, Sarıçam ağaçlarıyla dolu Yalnızçam ormanlık alanına kurduğu fotokapanla yaban hayvanlarının doğal yaşamdaki görüntülerini kaydederek sosyal medya üzerinden paylaştı.

Doktora öğrencisi Çağdaş Keçeci, Yalnızçam'da bulunan sarıçam ormanlık alanına yerleştirdiği foto kapanla yaban hayatını izleyerek, elde ettiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşıp Ardahan turizmine katkı sağlamak istiyor.

Belirli aralıklarla ormanın değişik bölgelerine kurduğu fotokapanla ayı, domuz ve kurt gibi hayvanların doğal yaşamındaki görüntülerini kaydeden Keçeci, "Amatör olarak Ardahan'ın vahşi doğasının fotoğraflama çabası içerisindeyim. Ardahan'da ve çevre illerde kurduğum fotokapanla burada yaşayan türleri görüntülemeyi amaçladım" dedi.

Yaban hayvanları fotokapana takıldı

Sarıçam, Yaban, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 09:28 Kaynak: İHA
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