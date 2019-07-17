Son Dakika Haberleri: Yaban hayvanları fotokapanla görüntülendi
Son Dakika Güncel Haber

Yaban hayvanları fotokapanla görüntülendi

15 dakika önce

DOĞA Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne'de kurduğu fotokapanlar ile av koruma ve kontrol çalışmaları ile biyolojik çeşitlilik takibini yapıyor.

Yaban hayvanları fotokapanla görüntülendi, System.String[]
DOĞA Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne'de kurduğu fotokapanlar ile av koruma ve kontrol çalışmaları ile biyolojik çeşitlilik takibini yapıyor.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü teknik ekipleri, yaban hayatını izleme çalışmaları kapsamında kurduğu fotokapanlarlaTekirdağ, Kırklareli ve Edirne'deki ilçelerin tamamında, karaca, kurt, tilki, porsuk, çakal, sansar, şah kartal, siyah leylek gibi yaban hayvanlarının varlığını ve üremelerini gözlemliyor. Tekirdağ Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Yaban hayvanlarının kaçak avcılığı, yırtıcı baskısı ve kırsal yaşamın yaban hayatı üzerindeki etkilerinin minimuma indirilmesi ve önlenmesi ile ilgili yapılan çalışmaların olumlu etkilerinin gözlenmesi, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün koruma faaliyetlerinin özverili çalışmalarının neticesi ve ödülüdür" denildi.


Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar, Edirne, Yaban, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 11:44 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika! YKS cevap kağıtları ve aday cevapları ÖSYM'nin internet sitesinden erişime açıldı Özgür Gündem davasında beraat kararı Fettah Tamince, Kılıçdaroğlu'ndan şikayetçi olacak Karadeniz Bölgesi İklim Değişikliği Eylem Planı ile 6 ilde 2 bin aile taşınacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.7.2019 11:59:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yaban hayvanları fotokapanla görüntülendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]