Yaban hayvanları fotokapanlara yansıdı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yaban hayvanları fotokapanlara yansıdı - Son Dakika

Yaban hayvanları fotokapanlara yansıdı

6 saat önce

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 6'ncı Bölge Müdürlüğünce kurulan fotokapanlar ile alageyikler, vaşaklar, karakulak ve yaban keçileri doğal ortamlarında görüntülendi.

Yaban hayvanları fotokapanlara yansıdı, System.String[]

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 6'ncı Bölge Müdürlüğünce kurulan fotokapanlar ile alageyikler, vaşaklar, karakulak ve yaban keçileri doğal ortamlarında görüntülendi.

Antalya'nın çeşitli milli parklarına kurulan fotokapanlar, ender görülen yaban hayvanlarını kayıt altına aldı.

Görüntülerde, alageyikler, anne vaşak ve yavrusu, yaban keçileri, karakulak yer aldı.

Bölge müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerde, alageyiklerin sürü halinde otlandığı, karakulakın ise fark ettiği fotokapanı kokladığı görülüyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 12:14 Kaynak: AA
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