Yaban hayvanları fotokapanlara yansıdı - Son Dakika

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 6'ncı Bölge Müdürlüğünce kurulan fotokapanlar ile alageyikler, vaşaklar, karakulak ve yaban keçileri doğal ortamlarında görüntülendi.

Antalya'nın çeşitli milli parklarına kurulan fotokapanlar, ender görülen yaban hayvanlarını kayıt altına aldı.

Görüntülerde, alageyikler, anne vaşak ve yavrusu, yaban keçileri, karakulak yer aldı.

Bölge müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerde, alageyiklerin sürü halinde otlandığı, karakulakın ise fark ettiği fotokapanı kokladığı görülüyor.