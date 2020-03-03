Yaban hayvanları fotokapanlara yansıdı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yaban hayvanları fotokapanlara yansıdı - Son Dakika

Yaban hayvanları fotokapanlara yansıdı

6 saat önce

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 6'ncı Bölge Müdürlüğünce kurulan fotokapanlar ile alageyikler, vaşaklar, karakulak ve yaban keçileri doğal ortamlarında görüntülendi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 6'ncı Bölge Müdürlüğünce kurulan fotokapanlar ile alageyikler, vaşaklar, karakulak ve yaban keçileri doğal ortamlarında görüntülendi.

Antalya'nın çeşitli milli parklarına kurulan fotokapanlar, ender görülen yaban hayvanlarını kayıt altına aldı.

Görüntülerde, alageyikler, anne vaşak ve yavrusu, yaban keçileri, karakulak yer aldı.

Bölge müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerde, alageyiklerin sürü halinde otlandığı, karakulakın ise fark ettiği fotokapanı kokladığı görülüyor.

Yaban hayvanları fotokapanlara yansıdı

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 12:28 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Rus rakibini yenen milli karateci Eray Şamdan, Mehmetçik'e selam yolladı
Yerli otomobilin adresi resmiyet kazandı Aşeren anne adayları için getirilen ilk ürün yeşil eriğin kilosu 750 TL Juventus, Merih Demiral'ı bırakmıyor

Son Dakika Haberleri
18:44 Ihlamurun faydaları nelerdir? Ihlamur çayı neye iyi gelir?
18:44 Havucun faydaları nelerdir? Havucun cilde, saça ve göze faydaları
18:44 Survivor'da Tayfun ve Nisa aşk mı yaşıyor?
17:26 Müslüm Gürses'in ismi Şükran Köyü'nde dikilen çınar ve büstüyle yaşatılacak
17:09 DÜNYA MUTFAĞINA NE KADAR HAKİMSİN?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2020 19:09:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yaban hayvanları fotokapanlara yansıdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]