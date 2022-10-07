Yaban hayvanları GPS vericili tasma ve fotokapanlarla doğasında izleniyor - Son Dakika
Üye Girişi

Yaban hayvanları GPS vericili tasma ve fotokapanlarla doğasında izleniyor

07.10.2022 11:55

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, ülke genelindeki yaban hayvanı çeşitliliğini kurduğu 3 bin 180 fotokapanla izlerken 10 yılda 260 yaban hayvanına taktığı GPS vericili tasmayla da bu hayvanların yaşam döngülerini takip ediyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, ülke genelindeki yaban hayvanı çeşitliliğini kurduğu 3 bin 180 fotokapanla izlerken 10 yılda 260 yaban hayvanına taktığı GPS vericili tasmayla da bu hayvanların yaşam döngülerini takip ediyor.

AA muhabirinin, Tarım ve Orman Bakanlığından edindiği bilgiye göre, Türkiye'deki yaban hayatına yönelik çalışmalar yakın zamana kadar daha çok doğrudan gözleme dayalı olarak gerçekleştiriliyordu.

Son dönemde ise tabiatla mücadele ve yapısal zorlukların aşılmasına yönelik geliştirilen teknolojiler etkin olarak kullanılıyor. Yaban hayatını gözlemede canlıların hareketini algılayarak çekim yapabilen fotokapanlarla gerçekleştirilen çalışmalar, insan faktörünün çalışma sahasına etkisini mümkün olduğunca aza indiriyor.

Fotokapan çalışmalarıyla türlerin yayılış alanları, popülasyon dinamikleri, popülasyon yoğunlukları, bireylerinin teşhisi gibi bilgiler kesin verilerle ortaya konulabiliyor. Tür eylem planı, yönetim ve gelişme planı çalışmaları ile türlerin korunması faaliyetlerinde bu verilerden faydalanılıyor.

Ülke genelinde doğaya yerleştirilen yaklaşık 3 bin 180 fotokapan ile Anadolu yaban koyunu, ayı, sırtlan, kızılgeyik, karaca ve kurt gibi yaban hayvanları izleniyor.

GPS tasmalı yaban hayvanları

Bakanlığın üretme istasyonlarında üretilen ya da yaban hayvanı rehabilitasyon merkezinde tedavi edilerek tabii alanlarına bırakılan ve bilimsel araştırma amacıyla doğal yaşam alanlarında yakalanan yaban hayvanları, hayatta kalma oranları ve yayılış alanlarının tespit edilebilmesi için uydu vericili ya da GPS'li tasmalar takılarak izleniyor. Yapılan izlemeler, yaban hayvanlarının üreme, konaklama ve kışlama alanlarının tespitine imkan verdiğinden, bu alanların yöntemine dair de alınacak kararlara altlık oluşturuyor.

Bu kapsamda son 10 yılda, 24 türden 260 yaban hayvanına GPS vericili tasma takılarak izleme çalışmaları yapıldı.

Bu verici uygulamasıyla 2013'te Adıyaman'daki bir çizgili sırtlanın 10 ayda yaklaşık 2 bin 894 kilometrelik alanda, 1518 kilometre yürüyerek Kahramanmaraş'a gittiği tespit edildi. Yine bu çalışmayla 2016'da Aksaray Ekecik Dağı'nda doğaya bırakılan ve 2 yıl izlenen bir Anadolu yaban koyununun yaklaşık 2 bin 300 hektarlık alanı kullandığı kayıtlara geçti.

Kaçak avcılarla mücadele

Ayrıca fotokapanlar yasa dışı avcılık ile mücadelede faaliyetin başarısını artırmak amacıyla Genel Müdürlük tarafından av koruma ve kontrol çalışmalarında ülke çapında yoğun şekilde kullanılmaya başlandı.?

Kara Avcılığı Kanunu kapsamında av ve yaban hayvanı kaynaklarını yaşama alanlarıyla birlikte koruyarak bu kaynakları gelecek kuşaklara aktarmak için Bakanlık birimleri tarafından av koruma ve kontrolü faaliyetleri yürütülüyor. Söz konusu çalışmalar 15 bölge müdürlüğü, 81 il şube müdürlüğünce 2 bin 94 av koruma görevlisi, 400 arazi aracı, 3 bin 180 fotokapan ve 25 dron ile ülke genelinde yıl boyunca sürüyor. DKMP ekipleri tarafından 2012 yılından bugüne kadar yasadışı avlanan 72 bin 297 kişi hakkında işlem yapıldı ve 79 milyon 714 bin 542 lira idari para cezası kesildi.

Bakanlık, nesli tehlike altındaki yaban hayvanları ve bunların türevlerine ilişkin Birleşmiş Milletler Nesli Tehlike Altındaki Türlerin Ticaretine İlişkin Sözleşmesi'nin (CITES) paydaşı durumunda bulunuyor. Bu kapsamda gümrüklerden Türkiye'ye giriş ve çıkış yapacak nesli tehlike altındaki yaban hayvanları ve bunlardan elde edilen ürünlerin ticaretiyle ilgili iş ve işlemler yaparak kontrol altında tutup, denetleme yapılıyor. Kanun gereği bugüne kadar 44 bin 808 evrak düzenlendi.

YORUMLAR
500
Bakan Nebati, Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde konuştu: 2020'de dünya ekonomisi daralırken, bizler yüzde 1,9 büyümeyi başardık Bakan Nebati, Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde konuştu: 2020'de dünya ekonomisi daralırken, bizler yüzde 1,9 büyümeyi başardık Bakan Nebati: 'İhracatımız Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırdı' Bakan Nebati: 'İhracatımız Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırdı'
Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yaban hayvanları GPS vericili tasma ve fotokapanlarla doğasında izleniyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
11:30 Adalet Bakanı Bozdağ: Yeni bir infaz uygulamasını Türkiye'ye kazandırmayı düşünüyoruz
11:20 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne çıkan şahıs intihar girişiminde bulundu! Polisin, ikna çabaları sürüyor
11:05 Bursa'da kovanlarına sopayla vurulan arılar 15 öğrenciyi soktu! Eğitime bir gün ara verildi
11:02 Muhsin Yazıcıoğlu'nun korumasının ölümüne ilişkin soruşturmada "herhangi bir suç unsuruna rastlanmadığı" için dosya kapandı
10:58 Güne yatay seyirle başlayan altının gram fiyatı 1.023 lira seviyesinden işlem görüyor
10:56 Bakan Nebati, Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde konuştu: 2020'de dünya ekonomisi daralırken, bizler yüzde 1,9 büyümeyi başardık
10:51 Dev kripto para borsası Binance Smart Chain'e saldırı şoku! 100 milyon dolarlık kripto para çalındı
10:45 Şarkıcı Karsu, sevgilisi Mike Schrama'nın evlilik teklifini kabul etti! Ünlü isimlerden tebrik yağdı
10:39 Özel hastanede yaşlı kadına yapılan eziyete ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı! Çaresiz kadına kilise müziği eşliğinde haç çıkartmışlar
10:38 Dolar, güne yükselişle başladı! 18,58 seviyesinden işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2022 12:24:32. #1.12#
SON DAKİKA: Yaban hayvanları GPS vericili tasma ve fotokapanlarla doğasında izleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement