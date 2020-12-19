Yaban hayvanları için 2100 rakımlı dağa yem taşıdılar - Son Dakika

Yaban hayvanları için 2100 rakımlı dağa yem taşıdılar
19.12.2020 15:03
TUNCELİ'de doğaseverler, kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için 2100 rakımlı Düzgün Baba Dağı'na yem taşıdı.
TUNCELİ'de doğaseverler, kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için 2100 rakımlı Düzgün Baba Dağı'na yem taşıdı.
Elazığ'dan kente gelen bir grup doğasever, zorlu kış şartlarında yiyecek bulmakta zorluk çeken hayvanlar için buğday yüklü torbayı, Tunceli'nin Nazimiye ilçesinde bulunan ve yöre halkı tarafından kutsal kabul edilen 2100 rakımlı Düzgün Baba Dağı'na çıkarttı. Doğaseverler burada yemleme yaptı.Düzgün Baba Dağı'na yaban hayvanları için çıktıklarını söyleyen Ayetullah Yıldız, "Yaban hayvanları için buğday getirdik. Amacımız yaban hayvanları olumsuz hava şartlarında yemsiz bırakmamak" dedi.
- Tunceli
Son Dakika Bergüzar Korel ve Hatice Şendil SMA hastası çocuk için bağış gecesi yaptı! Acun Ilıcalı 250 bin TL gönderdi "Koronayı atlattım" diye sevinme! Uzman isim virüsü yenenleri bekleyen hastalıkları tek tek saydı Koronayı yenen eski belediye başkanı, yoğun bakımdan çıkmaya hazırlanırken patlamada can verdi Zeytin ağacında buldukları not ve para şok etti: Ailem koronaya yakalandı, yapraklarınızı almak zorunda kaldım Otomotiv firmaları yıl sonu kampanyalarını açıkladı: İşte 200 bin TL'nin altındaki sıfır araçlar Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu çifti yardıma muhtaç olanlar için harekete geçti Ulucanlar Cezaevi'nin 135 yıllık çeşmesinden 'zula' çıktı Amasyalı köylüler, devlet desteğiyle kurdukları besi çiftliğinde 6 yıldır üretim hayalini gerçekleştiremiyor