Yaban hayvanları için Amanos Dağları eteklerine 2 ton yem bırakıldı - Son Dakika

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Hatay Şube Müdürlüğü ekiplerince, Amanos Dağları'ndaki yaban hayvanları için 2 ton yem bırakıldığı bildirildi.

DKMP'den yapılan yazılı açıklamada, Amanos Dağları'nda kış şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için harekete geçildiği belirtildi.

Yabani hayvanlar için doğaya yem bırakma faaliyetine kış boyunca devam edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çalışma kapsamında, İskenderun ve Arsuz Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda ormanlık alanlarda belirlenen noktalara yabani hayvanlar için buğday, yonca ve pazar artığı sebze olmak üzere toplamda 2 ton yem konuldu. Hatay'ın Hassa, Kırıkhan, Dörtyol ve Belen ilçe kırsallarında da yaban hayvanları için yemleme çalışmaları sürdürülüyor."