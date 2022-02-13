Üye Girişi
Yaban hayvanları için beline kadar kara batarak doğaya ekmek bıraktı - Son Dakika

Yaban hayvanları için beline kadar kara batarak doğaya ekmek bıraktı

13.02.2022 08:34

Yaban hayvanları için beline kadar kara batarak doğaya ekmek bıraktı Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Sokak Hayvanlarını Barındırma ve Koruma Derneği Başkanı Cebrail Çelik, yaban hayvanlar aç kalmasın diye dağ, tepe, ova demeden soğuk havaya rağmen beline kadar karda yürüyerek doğaya ekmek bıraktı.

Yaban hayvanları için beline kadar kara batarak doğaya ekmek bıraktı

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Sokak Hayvanlarını Barındırma ve Koruma Derneği Başkanı Cebrail Çelik, yaban hayvanlar aç kalmasın diye dağ, tepe, ova demeden soğuk havaya rağmen beline kadar karda yürüyerek doğaya ekmek bıraktı.

Kış mevsimin başlamasıyla yiyecek bulamayan yaban hayvan için harekete geçen Yüksekova Sokak Hayvanlarını Barındırma ve Koruma Derneği Başkanı Cebrail Çelik, ilçenin tüm bölgelerini gezerek yaban hayvanlara yiyecek bırakmaya devam ediyor. Hiçbir canlının olumsuz hava şartlarından dolayı ölmesine gönüllerinin razı gelmediğini dile getiren Başkan Cebrail Çelik, "Kış mevsimi boyunca dağ, tepe ve ova demeden her yere yiyecek bırakmak için çaba gösteriyoruz. Hiçbir şeye bakılmaksızın bele kadar kara girerek zorlu kış süreci geçiren yaban hayvanları için her yere ekmek bıraktık. Bize her zaman bu hayırseverliğini eksik etmeyen Burçak Ekmek Fırını Fabrikasına teşekkür ediyoruz. Çünkü onlar Allah rızası için hiçbir şey gözetmeden bize desteklerini eksik etmediler. Bizde bu ekmekleri her şekilde doğaya getirip bırakıyoruz. Bizde Allah rızası için elimizde geleni yapacağız. Herkes bu konuda duyarlı olsun, her canlının yaşama sorumluğu bize aittir" dedi.

Yaban hayvanları için beline kadar kara batarak doğaya ekmek bıraktı
Yaban hayvanları için beline kadar kara batarak doğaya ekmek bıraktı
Yaban hayvanları için beline kadar kara batarak doğaya ekmek bıraktı

YORUMLAR
500

Yüksekova, Hakkari, Cebrail, Ekmek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yaban hayvanları için beline kadar kara batarak doğaya ekmek bıraktı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
20:22 Cinnet getiren polis memuru, eşini ve dostu olduğu öne sürülen kişiyi öldürdü
20:21 Sorular yanıt buldu! 6 muhalefet partisi lideri oturma krizini yuvarlak masa ile çözdü
20:21 Emre Belözoğlu, eski dostu Erol Bulut'a puan vermedi! Başakşehir şov yaptı
20:20 İsmail Kartal'dan Giresun galibiyeti sonrası Fenerbahçe taraftarına çağrı: Sabırlı olun
20:19 Rusya ve Ukrayna krizine Bakan Çavuşoğlu'ndan açıklama: Hazırlıklı olmak durumundayız
20:18 Giresunspor'un hocasından Fenerbahçe itirafı geldi: Onların istediği gibi oynadık
20:17 Türkiye'de 12 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 272 kişi vefat etti, 86 bin 193 yeni vaka tespit edildi
20:17 Galatasaray stadında Fatih Terim maskeli bir taraftarı güvenlik güçleri zorla dışarı çıkartmaya çalıştı
20:16 6 muhalefet partisi lideri bir arada! Tarihi zirveden ilk görüntüler
20:16 47 yıl sonra ilki yaşayan Bayern Münih tarihi skorla yenildi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2022 08:41:36. #1.13#
SON DAKİKA: Yaban hayvanları için beline kadar kara batarak doğaya ekmek bıraktı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement