Yaban hayvanları için doğaya 1 ton kuru yonca bırakıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yaban hayvanları için doğaya 1 ton kuru yonca bırakıldı - Son Dakika

Yaban hayvanları için doğaya 1 ton kuru yonca bırakıldı

6 saat önce

Konya'da kış şartlarında yemek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya 1 ton kuru yonca bırakıldı.

Yaban hayvanları için doğaya 1 ton kuru yonca bırakıldı, System.String[]

Konya'da kış şartlarında yemek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya 1 ton kuru yonca bırakıldı.


Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından yaban hayvanları için yemleme çalışması yapıldı. Ekipler tarafından, Konya Bozdağ Yaban Hayatı Geliştirme Sahasında Loras Dağı, Çömlekboğazı ve Hodul mevkilerinde yaban hayvanlarının kış şartlarında aç kalmaması için 1 ton kuru yoncanın tabiata bırakıldığı öğrenildi. - KONYA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Konya, Yaban, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 03:12 Kaynak: İHA
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