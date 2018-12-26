Son Dakika Haberleri: Yaban Hayvanları İçin Doğaya Yem Bırakıldı

Yaban Hayvanları İçin Doğaya Yem Bırakıldı

43 dakika önce

Uşak'ta kar yağışı sonrası yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

Yaban Hayvanları İçin Doğaya Yem Bırakıldı, System.String[]
Uşak'ta kar yağışı sonrası yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.


Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Uşak Şube Müdürlüğü ekipleri, Banaz ilçesinde Ulupınar köyü yakınlarında yaban hayvanları için değişik bölgelere saman ve tahıl götürdü.


Yaklaşık 20 santimi bulan karlı zemine yem bırakan ekipler bölgeden ayrıldı.

Ulupınar Muhtarı Abdil Doğan, bölgeye yoğun kar düştüğünü belirterek, "Bölgede yaban hayatı oldukça çeşitli, yemleme çalışmalarına köylülerde destek oluyor. Doğa koruma ekiplerine teşekkür ediyorum." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 02:00 Kaynak: AA

Ulupınar, Uşak, Kültür Sanat
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