Yaban Hayvanları İçin Doğaya Yem Bırakıldı
43 dakika önce
Uşak'ta kar yağışı sonrası yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.
Uşak
'ta kar yağışı sonrası yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.
Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar
Uşak Şube Müdürlüğü ekipleri, Banaz
ilçesinde Ulupınar
köyü yakınlarında yaban hayvanları için değişik bölgelere saman ve tahıl götürdü.
Yaklaşık 20 santimi bulan karlı zemine yem bırakan ekipler bölgeden ayrıldı.
Ulupınar Muhtarı Abdil Doğan, bölgeye yoğun kar düştüğünü belirterek, "Bölgede yaban hayatı oldukça çeşitli, yemleme çalışmalarına köylülerde destek oluyor. Doğa koruma ekiplerine teşekkür ediyorum." diye konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 02:00 Kaynak: AA
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