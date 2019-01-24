Son Dakika Haberleri: Yaban Hayvanları İçin Doğaya Yem Bırakıldı

Yaban Hayvanları İçin Doğaya Yem Bırakıldı

21 dakika önce

Yozgat'ın Sorgun İlçesine bağlı Bahadın Belediyesi yoğun kar yağışı nedeniyle doğada yem bulamayan hayvanlar için yiyecek bırakıldı.

Yaban Hayvanları İçin Doğaya Yem Bırakıldı, System.String[]
Yozgat'ın Sorgun İlçesine bağlı Bahadın Belediyesi yoğun kar yağışı nedeniyle doğada yem bulamayan hayvanlar için yiyecek bırakıldı.

Belediye Başkanı Dilaver Özcan, doğada kar kalınlığının 35-40 santimetreye ulaştığını, bundan dolayı yabani hayvanlar ile sokak hayvanlarının açlık tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını belirterek "Birkaç hafta önce yoğun kar yağışı nedeniyle doğada yiyecek bulamayan hayvanlar için belediye olarak yiyecek bıraktık. Bu etkinlik kapsamında kuşlar için yollara yem attık. Bunun haricinde yine yaban hayvanlarının beslenmesini sağlamak amacıyla halkımızın kendi olanakları, belediyemizin katkılarıyla temin ettiğimiz ekmek ve kemik bıraktık. Bu çalışmalarımız doğadaki kar örtüsü kalkana kadar devam edecek." dedi. - YOZGAT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 01:54 Kaynak: İHA

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