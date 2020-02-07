Yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı - Son Dakika
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Yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

7 saat önce

Manisa'da etkili olan kar yağışıyla birlikte yaban hayatı için hazırda bekleyen Spil Dağı Milli Park Müdürlüğü ekipleri kar altında kalan Spil Dağında hayvanlar için yem bıraktı.

Yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı, System.String[]

Manisa'da etkili olan kar yağışıyla birlikte yaban hayatı için hazırda bekleyen Spil Dağı Milli Park Müdürlüğü ekipleri kar altında kalan Spil Dağında hayvanlar için yem bıraktı.


Manisa'da etkisini artıran kar yağışı 1517 rakımlı Spil Dağı Milli Parkı'nda yaşayan yaban hayvanlarının yiyecek bulmakta zorlanmasına neden oldu. Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü Spil Milli Parkı ekipleri de, köpekler ve yılkı atları için doğaya yiyecek bıraktı. Kar yağışı Manisa'nın ilçelerini ve Spil Dağı Milli Parkı'nı beyaza bürüdü. Spil Dağı Milli Parkı'nda kar kalınlığı 25 santimetreye ulaşırken, yolda kar küreme ve tuzlama çalışmaları yapıldı. Jandarma ekiplerinin milli parka zincirsiz araçların geçişine izin vermediği öğrenilirken, yolda yer yer buzlanma oluştu. Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğü Spil Milli Park Müdürlüğü de, doğada yaşayan yılkı atları ve köpekler için Spil'e balya balya saman ve ekmek bıraktı. Spil Dağı Milli Parkı'nda hava sıcaklığının eksi 15 dereceye kadar düştüğü kaydedildi.


Kartpostallık görüntüler ortaya çıktı


Öte yandan, kar yağışı ardından beyaza bürünen Spil Dağı bitki örtüsü fotoğraf tutkunları için güzel manzaralar ortaya çıkardı. Karakaya ile diğer seyir teraslarında kar yağışıyla birlikte kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. - MANİSA

Milli Park Müdürlüğü, Manisa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 12:23 Kaynak: İHA
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