Yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı - Son Dakika

Yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

6 saat önce

Iğdır'da yaban hayvanları için ekipler tarafından doğaya yem bırakıldı.

Yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı, System.String[]

Iğdır'da yaban hayvanları için ekipler tarafından doğaya yem bırakıldı.


Iğdır DKMP Şube müdürlüğü ekipleri tarafından yaban hayvanları için doğada yem bırakıldı. Ekipler, yaptıkları av koruma ve kontrol faaliyetlerinin ardından doğaya yem bıraktı. Zorlu kış şartlarında yem ve yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için ekipler doğaya yem bırakarak beslenmelerini sağladı. - IĞDIR

Iğdır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 11:10 Kaynak: İHA
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