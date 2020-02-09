Yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı - Son Dakika

Yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı
6 saat önce
Iğdır'da yaban hayvanları için ekipler tarafından doğaya yem bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 11:10 Kaynak: İHA
Iğdır'da yaban hayvanları için ekipler tarafından doğaya yem bırakıldı.
Iğdır DKMP Şube müdürlüğü ekipleri tarafından yaban hayvanları için doğada yem bırakıldı. Ekipler, yaptıkları av koruma ve kontrol faaliyetlerinin ardından doğaya yem bıraktı. Zorlu kış şartlarında yem ve yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için ekipler doğaya yem bırakarak beslenmelerini sağladı. - IĞDIR
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