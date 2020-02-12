Yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı - Son Dakika

Osmaniye Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, kar nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı.

Kentte kışın kar yağışının etkili olduğu Bahçe ilçesinde doğaya 300 kilo buğday, 200 kilo lahana, marul ve karnabahar ile tilkiler için 50 kilo kuru köpek maması dağıtıldı.

Gökçedağ köyünde, 1460 rakımda gerçekleştirilen yem bırakma çalışmasının ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Fatih Güvercin, gazetecilere yaptığı açıklamada, zorlu kış şartlarının yaşandığı bölgelerde yaban hayvanlarının beslemesinin yapıldığını belirtti.

Kış aylarında yaban hayvanlarının yaşamlarını sürdürebilmesi için yemleme yapılmasının önemli olduğunu ifade eden Güvercin, "Buradaki yaban hayvanlarını desteklemek, kışı rahat geçirmeleri amacıyla yemleme yaptık. Memeli hayvanlar için Osmaniye Belediyesi tarafından sağlanan lahana, marul, karnabahar gibi ürünleri bıraktık. Ayrıca köpek maması olan kuru mamalar, tilkiler için bırakıldı." şeklinde konuştu.

Besleme çalışmasına katılan Osmaniye Doğayı, Yaban Hayatını Koruma ve Geliştirme Derneği Başkanı Veteriner Hekim Bünyamin Akın da yemleme faaliyetlerinin düzenli yapıldığını kaydetti.