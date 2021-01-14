Yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı - Son Dakika

Yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

14.01.2021 12:51

Yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı Ardahan'ın Hanak ilçesinde, Gençlik Merkezi tarafından organize edilen etkinlikle, kar yağışı ve soğuk havada doğada yiyecek bulmakta güçlük çeken yabani hayvanlara yem bırakıldı.

Yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

ARDAHAN - Ardahan'ın Hanak ilçesinde, Gençlik Merkezi tarafından organize edilen etkinlikle, kar yağışı ve soğuk havada doğada yiyecek bulmakta güçlük çeken yabani hayvanlara yem bırakıldı.

Hanak Kaymakamı Osman Oğuz Ekşi, ilçe Gençlik Merkezi ve Tarım ve Hayvancılık İlçe ekipleri ile birlikte, yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı. İlçeye bağlı Camışboğan ormanlık alanında gerçekleştirilen etkinlik 'Gençlerin İyilik Ağacı' projesi kapsamında hayata geçirildi. Doğal ortamda yaşayan hayvanların yem ihtiyaçlarını sağlamak adına gerçekleştirilen etkinlikte başta Kaymakam Osman Oğuz Ekşi olmak üzere kurum müdürleri ve Gençlik Merkezinin gönüllü gençlerinin yanı sıra ilçe tarım müdürlüğü ekipleri ile polisler doğaya yem bıraktı.

Hanak Kaymakamı Osman Oğuz Ekşi, Gençlik merkezlerinin 'Gençlerin İyilik Ağacı' projesi kapsamında doğada yemleme çalışması yaptıklarını söyleyerek, "Kış aylarının sert geçmesi nedeniyle yabani hayvanların yiyecek bulmakta zorlandığı bir dönemdeyiz ve biz de bu proje kapsamında ilçemizde yabani hayvanların yiyecek bulabilmesi için doğaya yiyecek bıraktık. Bizim buradaki amacımız yaban hayatının korunmasını sağlamak ve sürdürülebilirliğinin sağlanmasıdır." ifadelerini kullandı.

Hanak Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü Gökmen Aslankılıç ise, "Bakanlığımızın 'İyilik Ağacı' projesi kapsamında yaban hayvanlarına yönelik yemleme çalışması yaptık. Hanak kaymakamlığı, ilçe tarım müdürlüğü, Gençlik ve spor ilçe müdürlüğü olarak proje kapsamında yaban hayatındaki hayvanlara yem ve sakatat bırakma etkinliğimizi gerçekleştirdik. Gönüllü gençlerimizle soğuk hava şartlarında yemlenmekte güçlük çeken hayvanlarımıza bir nebzede olsun bizim de yardımımız dokunsun istedik. İnşallah bu etkinliklerimiz Gençlik Merkezi bünyesinde daha sık gerçekleştireceğiz" dedi.

Yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı
Yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı
Yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı
Yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Hisarcık, Ardahan, Hanak, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Kendisini bir anda boşluğa bıraktı! Ankara Kalesi'ndeki intihar anı kamerada Trump'ın azil kararı sonrası binlerce Ulusal Muhafız, Kongre binasında nöbet tutuyor Muslera takıma dönünce Arda Turan ikinci kaptan olacak Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı! İstanbul dahil birçok ilde teyakkuza geçildi Debisi düşen Kızılırmak'ta binlerce balık, köprü altındaki gölette toplandı Sivaslı iş insanı, baraj gölündeki adasını 8 milyon liraya internetten satışa çıkardı TOBB'dan bankalara çağrı: Faizleri kolayca artırma alışkanlığınıza son verin Erik altınla yarışıyor: Tanesi 20, kilosu bin lira
"Kuru ekmeğe muhtaç kaldım" diyen Songül Karlı kendini spora verdi, taytlı pozu tam bomba         
12:45
Ünlü oyuncular, RTGD 2019 Yılı Medya Oscarları Töreni'nde ödüllerin sahibi oldu Ünlü oyuncular, RTGD 2019 Yılı Medya Oscarları Töreni'nde ödüllerin sahibi oldu         
12:14
Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Kayıpmaz'dan sosyal medyadaki Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Kayıpmaz'dan sosyal medyadaki "enjektör" iddialarına tepki: Karalama haberi         
11:43
Eski Survivor yarışmacıları Mert Öcal ve Evrim Keklik, Survivor Panorama'da yorumculuk yapmaya başladı Eski Survivor yarışmacıları Mert Öcal ve Evrim Keklik, Survivor Panorama'da yorumculuk yapmaya başladı         
11:26
Musluklara takılan aparatlar yüzde 50'ye kadar su tasarrufu sağlıyor Musluklara takılan aparatlar yüzde 50'ye kadar su tasarrufu sağlıyor         
11:11
Gencecik kızı elleriyle boğup öldüren zanlı, cezaevinde kendini asarak intihar etti Gencecik kızı elleriyle boğup öldüren zanlı, cezaevinde kendini asarak intihar etti         
10:18
Yardım etmek istedikleri anketörler tarafından dolandırıldılar Yardım etmek istedikleri anketörler tarafından dolandırıldılar         
10:07
İngiliz gazetesinden bomba iddia: Trump, Biden'ın yemin töreninden bir gün önce İskoçya'ya kaçacak İngiliz gazetesinden bomba iddia: Trump, Biden'ın yemin töreninden bir gün önce İskoçya'ya kaçacak         
09:53
Evi pavyona çevirdiler, konsomatris kadınlarla alem yaparken basıldılar Evi pavyona çevirdiler, konsomatris kadınlarla alem yaparken basıldılar         
09:16
Türk bilim insanı, MS hastalığını engelleyecek ilaç üretti Türk bilim insanı, MS hastalığını engelleyecek ilaç üretti         
08:40
Kara saplanan tırdan 20 ton yiyecek yağmaladılar Kara saplanan tırdan 20 ton yiyecek yağmaladılar         
08:32
Nüfusun yüzde 25'ine aşılama yapan İsrail'de vaka sayılarının patlaması gündem yarattı Nüfusun yüzde 25'ine aşılama yapan İsrail'de vaka sayılarının patlaması gündem yarattı         
07:56
Rihanna, kendi iç çamaşır markasının tanıtımını yaptığı videoyla izleyenleri büyüledi Rihanna, kendi iç çamaşır markasının tanıtımını yaptığı videoyla izleyenleri büyüledi         
00:11
Eski manken Ebru Şimşek: Adnan Oktar'la mücadele ettiğim dönem bir tek Kemal Sunal bana sahip çıktı Eski manken Ebru Şimşek: Adnan Oktar'la mücadele ettiğim dönem bir tek Kemal Sunal bana sahip çıktı         
21:45
Şeyma Subaşı sınırları aştı! Bu sefer de üstsüz poz verdi Şeyma Subaşı sınırları aştı! Bu sefer de üstsüz poz verdi         
21:17
Meteoroloji'den 40 il için kar yağışı uyarısı Meteoroloji'den 40 il için kar yağışı uyarısı         
18:56
Milyoner'e damga vuran yarışmacı! Basit soruda elenince Milyoner'e damga vuran yarışmacı! Basit soruda elenince "Bunu yayınlamayın" ricasında bulundu         
14:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2021 13:09:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei