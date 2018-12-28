Son Dakika Haberleri: Yaban Hayvanları İçin Doğaya Yem Bırakılıyor

Yaban Hayvanları İçin Doğaya Yem Bırakılıyor

1 saat önce

Giresun Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından kar yağışı nedeniyle yüksek kesimlerde yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanlarına yönelik yem bırakılmaya başlanıldı.

Yaban Hayvanları İçin Doğaya Yem Bırakılıyor, System.String[]
Giresun Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından kar yağışı nedeniyle yüksek kesimlerde yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanlarına yönelik yem bırakılmaya başlanıldı.

Müdürlük görevlileri Giresun'un yüksek kesimlerinde kış şartlarında yaban hayvanlarının beslenmelerine yardımcı olmak üzere yoğun mesai harcıyor.

Yer yer bir metreyi aşan kar kalınlığı içerisinde yürüyerek belirlenen alanlara görevliler tarafından yem bırakım işlemleri gerçekleştiriliyor.

Giresun Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından yaban hayvanları için kış döneminde 10 ton yemin doğaya bırakılması hedefleniyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 02:52 Kaynak: AA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Giresun, Güncel
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