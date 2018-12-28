Yaban Hayvanları İçin Doğaya Yem Bırakılıyor
1 saat önce
Giresun Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından kar yağışı nedeniyle yüksek kesimlerde yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanlarına yönelik yem bırakılmaya başlanıldı.
Giresun Doğa Koruma ve Milli Parklar
Şube Müdürlüğü tarafından kar yağışı nedeniyle yüksek kesimlerde yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanlarına yönelik yem bırakılmaya başlanıldı.
Müdürlük görevlileri Giresun'un yüksek kesimlerinde kış şartlarında yaban hayvanlarının beslenmelerine yardımcı olmak üzere yoğun mesai harcıyor.
Yer yer bir metreyi aşan kar kalınlığı içerisinde yürüyerek belirlenen alanlara görevliler tarafından yem bırakım işlemleri gerçekleştiriliyor.
Giresun Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından yaban hayvanları için kış döneminde 10 ton yemin doğaya bırakılması hedefleniyor.
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 02:52 Kaynak: AA
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