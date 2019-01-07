Son Dakika Haberleri: Yaban Hayvanları İçin Doğaya Yem Bıraktılar

Yaban Hayvanları İçin Doğaya Yem Bıraktılar

2 saat önce

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde son günlerde yağan kar, soğuk hava ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yiyecek bulmakta zorluk çeken yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

Yaban Hayvanları İçin Doğaya Yem Bıraktılar, System.String[]
AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde son günlerde yağan kar, soğuk hava ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yiyecek bulmakta zorluk çeken yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

Sandıklı Süs Tavukları ve Bahçe Hayvanları Yetiştiricileri Derneği üyeleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle doğada yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için Sandıklı- Şuhut yolu üzerindeki 1880 rakımlı Çakmak Tepe'ye yem bıraktı. Belediyenin araç desteği sağladığı çalışmada, ilçede başlatılan kampanya kapsamında toplanan 1 tonun üzerindeki buğday ve yulaftan oluşan yemle 25 saman balyası, tepenin 5 noktasına bırakıldı. Dernek üyeleri, kar nedeniyle zaman zaman yolda kalan araçları da ittirerek kurtardı.

Süs Tavukları ve Bahçe Hayvanları Yetiştiricileri Derneği Başkanı Ali Keskin, "Yaban hayvanlarını yemleme çalışmasını elimizden geldiğince her yıl yapmaya çalışıyoruz. Yaban hayvanlarının kış şartlarında bir nebze de olsa yardıma ihtiyacı var. Bizler de dernek üyeleri olarak elimizden geldiğince yardım etmeye çalıştık. 25 kadar balya, 1 tonun üzerinde buğday ve tahıldan oluşan yem bıraktık" dedi.

Sandıklı Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Ali Osman Düz de "Bulunduğumuz alanda yılkı atları mevcut. Aynı zamanda tavşan, keklik, tilki ve domuzlar var. Tabii bu hayvanlar aç kaldıklarında aşağı köylere kadar inebiliyor. Bu çalışmamızla bunları da engellemek istiyoruz" diye konuştu.

- Afyonkarahisar

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 11:10 Kaynak: DHA

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