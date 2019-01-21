Yaban Hayvanları İçin Doğaya Yem Bıraktılar
57 dakika önce
Adıyaman İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) Acil Yardım ve Arama Kurtarma, Doğa Sporları Kulübü ve Doğa Yürüyüşü ekipleri, kar yağışından olumsuz etkilenen yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı.
Adıyaman
İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH
) Acil Yardım ve Arama Kurtarma, Doğa Sporları Kulübü ve Doğa Yürüyüşü ekipleri, kar yağışından olumsuz etkilenen yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı.
İl genelinde kar yağışı ve soğukların etkili olmasının ardından harekete geçen Acil Yardım ve Arama Kurtarma ekipleri, Doğa Sporları Kulübü üyeleri ve Doğa Yürüyüşü ekiplerinin başlattığı çalışmayla 150 kilogram buğday, yaban hayvanlarının yoğun yaşadığı ormanlık ve dağlık alanlara bırakıldı.
Adıyaman Acil Yardım ve Arama Kurtarma Koordinatörü Habib Yaldız, vatandaşların yaban hayvanlarının yem bulamadığı ve aç kaldığı yönünde kendilerinden yardım istemesi üzerine harekete geçtiklerini söyledi.
Havanın soğuk olduğunu belirten Yaldız, "Bölgede kar var ve hayvanlar yiyecek bulamayacak durumda. Biz de bu kapsamda hayvanlarımıza gerekli yemi, gerekli yerlere bıraktık. Bugün merkeze bağlı Bağlıca köyü Tutdere mevkisinde doğaya 150 kilogram buğday bıraktık. Bize desteğini esirgemeyen Doğa Sporları Kulübü üyeleri ve Doğa Yürüyüşü ekiplerine teşekkür ediyorum." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 10:46 Kaynak: AA
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