Yaban hayvanları için doğaya yiyecek bırakıldı - Son Dakika

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Yaban hayvanları için doğaya yiyecek bırakıldı
7 saat önce
Amasya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle beslenmekte zorluk yaşayan yaban hayvanları için doğaya yiyecek bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 03:35 Kaynak: İHA
Amasya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle beslenmekte zorluk yaşayan yaban hayvanları için doğaya yiyecek bırakıldı. Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sorumluluk bölgesindeki kar yağışının yoğun olduğu Karakise, Akdağ, Ormanözü, Kızılkışlacık, Kızseki ve Yıkılgan köylerinin yüksek kesimlerinde önceden hazırlanan kuş yemleri, köpek maması ve ekmekleri yaban hayvanlarının görebileceği şekilde 50-60 noktada uygun yerlere dağıttı. - AMASYA
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