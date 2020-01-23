Yaban hayvanları için Emirdağları'na yem bırakıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yaban hayvanları için Emirdağları'na yem bırakıldı - Son Dakika

Yaban hayvanları için Emirdağları'na yem bırakıldı

6 saat önce

Doğa Koruma ve Milli Parklar Afyonkarahisar Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından Emirdağları'nda tavşan, domuz, yılkı atı ve diğer yaban hayatının yaşamlarını sürdürebilmeleri için yem bırakıldı.

Yaban hayvanları için Emirdağları'na yem bırakıldı, System.String[]

Doğa Koruma ve Milli Parklar Afyonkarahisar Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından Emirdağları'nda tavşan, domuz, yılkı atı ve diğer yaban hayatının yaşamlarını sürdürebilmeleri için yem bırakıldı.


Afyonkarahisar'da en çok kar yağışı alan dağ ekosistemini barındıran ve yılkılarıyla bilinen Emirdağları'nda tavşan, domuz, yılkı atı ve diğer yaban hayatının yaşamları bırakılan yemlerle desteklenmiştir. Ağır iş makinesiyle yol açma çalışması yapılarak kar kalınlığının 1 metrenin üzerinde olduğu, Balcam Yaylasında 2 ton nohut balyası ve ot balyasıyla yemleme çalışması gerçekleştirildi.


Yemleme çalışmasına Emirdağ Kaymakamı Abdüssamed Kılıç, İlçe Jandarma Komutanı Emrah Dal, AK Parti İlçe Başkanı İsmail Dişiçürük, Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğünden Avcılık ve Yaban Hayatı Şube Müdürü Turgut Civri, Afyonkarahisar Şube Müdürü Cihan Yüksel, yaylaya komşu köylerin muhtarları ve vatandaşlar katıldı. - AFYONKARAHİSAR

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Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 06:29 Kaynak: İHA
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