Yaban hayvanları için karda bata çıka yem taşıdılar - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yaban hayvanları için karda bata çıka yem taşıdılar - Son Dakika

Yaban hayvanları için karda bata çıka yem taşıdılar

7 saat önce

Yaban hayvanları için karda bata çıka yem taşıdılarŞIRNAK'taki 2 bin 160 rakımlı Birini Tepesi'ne ağır kış şartları nedeniyle yiyecek bulamayan yaban hayvanları için yem bırakıldı.

Yaban hayvanları için karda bata çıka yem taşıdılar

ŞIRNAK'taki 2 bin 160 rakımlı Birini Tepesi'ne ağır kış şartları nedeniyle yiyecek bulamayan yaban hayvanları için yem bırakıldı.

Şırnak- Siirt karayolu üzerindeki 2 bin 160 rakımlı Birini Tepesi'nde etkili olan kar yağışı nedeniyle yiyecek ve yem bulmakta zorlanan yaban hayvanları için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şırnak Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Bölgeye giden ekipler, karda bata çıka doğaya yiyecek ve yem bıraktı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Orhan Kalay, "Yaban hayvanları yem bulamadıkları zaman köylere iniyorlar. Köylülere zarar veriyorlar. Bunların önüne geçmek için toplayabildiğimiz kuşlar için, buğday arpa, yaban keçileri için saman, yırtıcı hayvanlar için et belirli bir program dahilinde doğaya bırakıyoruz" dedi.

Yaban hayvanları için karda bata çıka yem taşıdılar

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Siirt, Yaban, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 03:22 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Darende'de yiyecek arayan yaban domuzları cep telefonuyla görüntülendi
Son Dakika: Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi! Çevre illerde de hissedildi Meteoroloji'den peş peşe fırtına uyarısı! Yarın sabah etkisini gösterecek Esenyurt'ta mobilya imalathanesinde yangın çıktı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2020 22:37:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yaban hayvanları için karda bata çıka yem taşıdılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]