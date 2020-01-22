Yaban hayvanları için karda bata çıka yem taşıdılar - Son Dakika

Yaban hayvanları için karda bata çıka yem taşıdılar

ŞIRNAK'taki 2 bin 160 rakımlı Birini Tepesi'ne ağır kış şartları nedeniyle yiyecek bulamayan yaban hayvanları için yem bırakıldı.

Şırnak- Siirt karayolu üzerindeki 2 bin 160 rakımlı Birini Tepesi'nde etkili olan kar yağışı nedeniyle yiyecek ve yem bulmakta zorlanan yaban hayvanları için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şırnak Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Bölgeye giden ekipler, karda bata çıka doğaya yiyecek ve yem bıraktı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Orhan Kalay, "Yaban hayvanları yem bulamadıkları zaman köylere iniyorlar. Köylülere zarar veriyorlar. Bunların önüne geçmek için toplayabildiğimiz kuşlar için, buğday arpa, yaban keçileri için saman, yırtıcı hayvanlar için et belirli bir program dahilinde doğaya bırakıyoruz" dedi.