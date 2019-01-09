Yaban Hayvanları İçin Ormana 20 Kasa Hamsi Bıraktılar

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde esnaf, yaban hayvanları için ormanlık alana 20 kasa hamsi ve ekmek bıraktı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde esnaf, yaban hayvanları için ormanlık alana 20 kasa hamsi ve ekmek bıraktı.



Akyazı ilçesinde balıkçılık yapan Hüseyin Akbaş ve beraberindeki iki arkadaşı örnek bir davranış sergileyerek yiyecek sıkıntısı çeken yaban hayvanlarına yiyecek sağladı. Hayvanlar için ekmek ve hamsi alan üç kişi, zorlu koşullarda ilçede bulunan Keremali Dağı eteklerine kadar çıkarak ormanlık alanda değişik yerlere 20 kasa hamsi ve ekmek bıraktı.



"Onları düşünelim"



Yetkililerden ve vatandaşlardan yaban hayvanlarını unutmamalarını isteyen Hüseyin Akbaş, "Dağlarda, ormanda hayvanlar aç. Onları düşünelim. Unutmayalım. Yonca alalım, balık alalım. Ormana bırakalım. Bu hayvanları aç bırakmayalım. Kendi imkanlarımız doğrultusunda hamsi ve ekmek getirdik. İnşallah duyarlı vatandaşlarımızdan bizim gösterdiğimiz duyarlılığı onlardan da bekliyoruz" dedi. - SAKARYA

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

AK Parti Milyonları İlgilendiren Yasa Teklifini Meclis'e Sundu

Canlı Yayında Gözyaşlarına Boğulan Müge Anlı, Kayıp Anne ve Kızı İçin Söz Verdi

Bakan Albayrak: Yarın KOBİ'ler İçin Çok Önemli Bir Kredi Paketi Açıklayacağız

Son Dakika! Palu Ailesi Olayıyla Gündeme Gelen Tuncer Ustael, Canlı Yayında Gözaltına Alındı