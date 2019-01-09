Son Dakika Haberleri: Yaban Hayvanları İçin Ormana 20 Kasa Hamsi Bıraktılar

Yaban Hayvanları İçin Ormana 20 Kasa Hamsi Bıraktılar

1 saat önce

Yaban hayvanları için ormana 20 kasa hamsi bıraktılarSAKARYA - Sakarya'nın Akyazı ilçesindeki esnaflar, yaban hayvanları için ormanlık alana 20 kasa hamsi ve ekmek bıraktı.

Yaban hayvanları için ormana 20 kasa hamsi bıraktılar

SAKARYA - Sakarya'nın Akyazı ilçesindeki esnaflar, yaban hayvanları için ormanlık alana 20 kasa hamsi ve ekmek bıraktı.
Akyazı İlçesinde balıkçılık yapan Hüseyin Akbaş ve beraberindeki iki arkadaş beraber örnek bir davranış sergileyip yiyecek sıkıntısı çeken yaban hayvanlarına yiyecek sağladı. Hayvanlar için ekmek ve hamsi alan üç kişi, zorlu koşullarda ilçede bulunan Keremali Dağı eteklerine kadar çıkarak ormanlık alanda değişik yerlere 20 kasa hamsi ve ekmek bıraktı.
"Onları düşünelim"
Yetkililerden ve vatandaşlardan yaban hayvanlarını unutmamalarını isteyen Hüseyin Akbaş, "Dağlarda, ormanda hayvanlar aç. Onları düşünelim. Unutmayalım. Yonca alalım. Balık alalım. Ormana bırakalım. Bu hayvanları aç bırakmayalım. Kendi imkanlarımız doğrultusunda hamsi ve ekmek getirdik. İnşaallah duyarlı vatandaşlarımızdan bizim gösterdiğimiz duyarlılığı onlardan da bekliyoruz" diyerek herkesi duyarlı olmaya çağırdı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 02:50 Kaynak: İHA

Sakarya, Akyazı, Ormana, Yaban, 3. Sayfa
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