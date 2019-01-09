Son Dakika Haberleri: Yaban Hayvanları İçin Ormanlık Alana Yiyecek Bıraktılar

Yaban Hayvanları İçin Ormanlık Alana Yiyecek Bıraktılar

2 saat önce

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde esnaf, olumsuz hava koşulları nedeniyle sıkıntı çeken yaban hayvanları için ormanlık alana yiyecek bıraktı.

Yaban Hayvanları İçin Ormanlık Alana Yiyecek Bıraktılar, System.String[]
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde esnaf, olumsuz hava koşulları nedeniyle sıkıntı çeken yaban hayvanları için ormanlık alana yiyecek bıraktı.

Hayvanlar için 20 kasa hamsi ve ekmek temin eden balıkçı Hüseyin Akbaş ve iki arkadaşı, Keremali Dağı eteklerine çıkarak ormanlık alana yiyecekleri koydu.

Balıkçı Hüseyin Akbaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, dağlarda, ormanda hayvanların aç olduğunu belirterek, "Onları düşünelim, unutmayalım. Yonca, balık alıp ormana bırakalım. Bu hayvanları aç bırakmayalım. Biz de imkanlarımız doğrultusunda hamsi ve ekmek getirdik. Bu duyarlılığı diğer vatandaşlarımızdan da bekliyoruz." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 09:53 Kaynak: AA

Akyazı, Sakarya, Güncel
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