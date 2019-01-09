Yaban Hayvanları İçin Ormanlık Alana Yiyecek Bıraktılar

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde esnaf, olumsuz hava koşulları nedeniyle sıkıntı çeken yaban hayvanları için ormanlık alana yiyecek bıraktı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde esnaf, olumsuz hava koşulları nedeniyle sıkıntı çeken yaban hayvanları için ormanlık alana yiyecek bıraktı.



Hayvanlar için 20 kasa hamsi ve ekmek temin eden balıkçı Hüseyin Akbaş ve iki arkadaşı, Keremali Dağı eteklerine çıkarak ormanlık alana yiyecekleri koydu.



Balıkçı Hüseyin Akbaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, dağlarda, ormanda hayvanların aç olduğunu belirterek, "Onları düşünelim, unutmayalım. Yonca, balık alıp ormana bırakalım. Bu hayvanları aç bırakmayalım. Biz de imkanlarımız doğrultusunda hamsi ve ekmek getirdik. Bu duyarlılığı diğer vatandaşlarımızdan da bekliyoruz." diye konuştu.

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