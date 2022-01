Yaban hayvanları için Süphan Dağı eteklerine yem bırakıldı - Son Dakika

Bitlis'in Adilcevaz ilçesindeki Süphan Dağı eteklerine yoğun kar yağışının ardından yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için yem bırakıldı.

Vangölü Aktivistleri Derneği Bitlis Temsilciliği ve Adilcevaz Aydınlar beldesindeki vatandaşlar, soğuk havalarda yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için kolları sıvadı. Vangölü Aktivistleri Derneği Başkan Yardımcısı ve Bitlis Temsilcisi Orhan Emen, dernek üyeleri ve belde halkı tarafından temin edilen yiyecekleri yaban hayvanları için Süphan Dağı eteklerine bıraktı.

Bu yıl kış şartlarının çok çetin geçtiğini belirten Vangölü Aktivistleri Derneği Başkan Yardımcısı Orhan Emen, "Bugün Süphan Dağı'nın eteklerinde doğaya yem bırakıyoruz. Çünkü çetin kış şartları nedeniyle yem bulamayan bazı hayvanların donmak üzere bulunduğunu görüyoruz. Bizde her yıl olduğu gibi bu yılda doğaya yem bırakıyoruz. Şuan Süphan Dağı'nın eteklerindeyiz. Doğaya yem bıraktık. Ot, yem, buğday, ekmek ve et parçaları getirip buraya bıraktık. Bizim bildiğimiz kadarıyla bu alan yaban hayvanlarının geçit güzergahı olduğu için biz her yıl buraya yem bırakıyoruz. İnşallah diğer sivil toplum kuruluşları da bizleri örnek alarak doğaya yem bırakırlar" dedi.

Vangölü Aktivistleri Derneği üyelerinden Mehmet Sait Emen de, "Bu ağır kış şartlarında dağa geldik. Hayvanları aç bırakmamak için ot ve yem getirdik. Hayvanların buralarda zorluk çekmemesi için onlara yardımcı olmaya çalıştık. Lütfen sizde hayvanları gördükçe aç bırakmayın" diye konuştu.

(Özkan Olcay - Özcan Beşkardeş - Vahit Olcay/İHA)