Yaban Hayvanları İçin Uludağ'a Yem Bıraktılar
57 dakika önce
Yaban hayvanları için Uludağ'a yem bıraktılarBURSA - Kış turizminin gözde merkezlerinden Uludağ'da kar kalınlığı 1 metreyi aşarken, Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri kar motoru ile yabani hayvanlara yem bıraktı.
Yaban
hayvanları için Uludağ
'a yem bıraktılar
BURSA - Kış turizminin gözde merkezlerinden Uludağ'da kar kalınlığı 1 metreyi aşarken, Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Milli Parklar Müdürlüğü
ekipleri kar motoru ile yabani hayvanlara yem bıraktı. Ormana
giren ekipler, bir çok noktaya yiyecek bıraktı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü
ve Uludağ Milli Park Müdürlüğü
ekipleri, yaban hayvanlarını yemledi. Sarıalan
mevkiinden yola çıkan ekipler, araca doldurdukları ekmek, tavuk ve buğdayı ormana bıraktı. Zirvenin hemen altındaki 2500 metre yüksekliğindeki Çobankaya
mevkiinde ekipler ulaşım için kar motoru kullandı. Yaklaşık 1,5 metre kar kalınlığının olduğu bölgede kar motoru ile ilerleyen ekipler, arkasına bağlanan kızağa yemleri koydu. Yemler yaban hayvanlarının ulaşacağı yere bırakıldı. Bölgeye fotokapan da kuruldu.
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 10:01 Kaynak: İHA
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