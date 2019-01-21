Son Dakika Haberleri: Yaban Hayvanları İçin Yem Bırakıldı

Yaban Hayvanları İçin Yem Bırakıldı

49 dakika önce

DÜZCE'de geçen hafta etkili olan kar yağışının ardından ormanlık alanlarda yem bulmakta zorlanan hayvanlar için Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri yem bıraktı.

Yaban Hayvanları İçin Yem Bırakıldı, System.String[]
DÜZCE'de geçen hafta etkili olan kar yağışının ardından ormanlık alanlarda yem bulmakta zorlanan hayvanlar için Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri yem bıraktı.

Düzce'de geçen hafta etkili olan kar yağışı yerini soğuk havaya bıraktı. Şehir merkezinde kar erirken, yüksek kesimlerdeki yabani hayvanların yaşadığı ormanlık alanlarda ise kar örtüsü halen duruyor. Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri ormandaki yaban hayvanlarının aç kalmaması için doğaya yem bıraktı. Yaban hayvanlarının sıklıkla görüldüğü alanlara saman, buğday bırakılırken, hayvanların aç kalmaması için belirli aralıklarla yem bırakılmaya devam edileceği belirtildi.

- Zce

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 11:06 Kaynak: DHA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Yaban, Düzce, Güncel
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