Son Dakika Haberleri: Yaban Hayvanları İçin Yemleme Çalışması

Yaban Hayvanları İçin Yemleme Çalışması

1 saat önce

Amasya'da, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için yemleme çalışması yapıldı.

Yaban Hayvanları İçin Yemleme Çalışması, System.String[]
Amasya'da, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için yemleme çalışması yapıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından özellikle yüksek rakımlı yerlerde yol kenarlarına yaban hayvanları için buğday ve mısır konulan çalışmaya Amasya Valiliği ve belediye ekipleri de destek verdi.

Çalışmalar kapsamında doğaya 8 bin 636 kilogram yem bırakıldı.

Yemleme çalışmalarına katılan Ziyaret Belde Belediye Başkanı Mehmet Uyanık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her yıl kuşların ve yaban hayvanlarının aç kalmaması için yemleme çalışmalarına destek verdiklerini söyledi.

İnsanların yemeye ihtiyacı olduğu gibi hayvanların da yiyecek bulmak için mücadele ettiklerinin altını çizen Uyanık, "Dünyada yalnız yaşamıyoruz. Hayvanlar bizim dostlarımız. Onlar da yiyecek bulmak için, yaşama tutunmak için mücadele ediyor. Bu soğuk havalarda bizlere düşen, onlara yardım edip doğanın düzenini korumak, yiyecek bulmalarını sağlamaktır." dedi.

Zor şartlarda bulunan insanlara yardım yapıldığı gibi hayvanların da unutulmaması gerektiğini vurgulayan Uyanık, "Bu bir sosyal sorumluluktur. Bizler dağdaki kurtları, kuşları bile düşünmek zorundayız. Bu konuda tüm vatandaşları duyarlı olmaya davet ediyorum." ifadesini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 02:40 Kaynak: AA

Amasya, Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Güncel
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