Yaban hayvanları Şanlıurfa'daki merkezde şifa buluyor - Son Dakika

Şanlıurfa'daki Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi, güçten düşmüş veya yaralı yaban hayvanlarına şifa dağıtıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 3. Bölge Müdürlüğü bünyesinde kurulan merkezde aralarında kaya kartalı, kızıl şahin gibi çok sayıda kuş ile tilki, kurt, oklu kirpi ve ceylan türlerinin bulunduğu yaklaşık 1650 yabani hayvan tedavi edildi.

Yaban hayvanları, tedavilerinin ardından doğal yaşam alanlarına bırakılırken yırtıcı kuşlar ise halkalanıp uluslararası kayıt sistemine kaydediliyor. Rehabilitasyon sürecinde verici takılan kuşlar, uydudan da takip ediliyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 3. Bölge Müdürü İsrafil Erdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 10 yıl önce kurulan merkezde vatandaşlar veya görevlilerin bulduğu güçten düşmüş veya yaralı yabani hayvanların tedavisinin en hassas şekilde yürütüldüğünü söyledi.

Tedavileri tamamlanan hayvanların bulundukları yerlere yakın noktalardan doğal yaşamlarına bırakıldığını ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Müdürlüğümüz bünyesine faaliyet sürdüren merkezde binlerce hayvan tedavi eldi. Merkezimiz bölgeye hitap eden bir yer. Buraya Diyarbakır, Adıyaman, Şırnak, Batman gibi illerden de hayvanlar getiriliyor. Tedavi edildikten sonra hayatlarını sürdürebilecek olanlar doğal yaşam alanlarına salınıyor. Kendi başlarına hayatlarını sürdüremeyecek durumda olanlar ya burada yaşamlarına devam ediyor ya da Gaziantep'teki hayvanat bahçesine götürülüyor."

Tedavi edilen kuş Sırbistan'a gönderildi

Erdoğan, kuşların halkalanmasının çok önemli olduğuna işaret ederek "Burada halkalandığına dair kayıtları da uluslararası sisteme yüklüyoruz. Bu şu açıdan çok önemli, geçtiğimiz günlerde buraya gelen güçten düşmüş bir kızıl akbaba arkadaşlarımız tarafından bulundu. Kuşun ayağında halka vardı ve Sırbistan'da halkalandığı tespit edildi. Akbaba burada tedavi edildikten sonra Türk Hava Yolları'nın sponsorluğunda doğal yaşam alanı olan Sırbistan'a gönderildi." diye konuştu.

Merkez sorumlusu veteriner Reşat Ektiren de yaptıkları çalışmanın zorluğu ve tehlikesine karşın keyifli olduğunu belirterek "Hayvanların hayatını sürdürmesi için büyük çaba gösteriyoruz." dedi.