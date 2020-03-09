Yaban hayvanları unutulmadı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yaban hayvanları unutulmadı - Son Dakika

Yaban hayvanları unutulmadı

7 saat önce

Sivas'ta kış günlerinde yem bulmakta güçlük çeken yabani hayvanlar için doğaya yem bırakıldı.

Yaban hayvanları unutulmadı, System.String[]

Sivas'ta kış günlerinde yem bulmakta güçlük çeken yabani hayvanlar için doğaya yem bırakıldı.


Kış mevsiminin sert geçtiği Sivas'ta yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplı. Karla kaplı arazide yiyecek bulmakta güçlük çeken yabani hayvanlar unutulmadı. Doğa, Koruma ve Milli Parklar il müdürlüğü ekipleri tarafından Yıldızeli ilçesinde ve merkeze bağlı alanlarda av koruma kontrol ve yemleme faaliyetleri gerçekleştirildi. Araziye yaban hayatı envanter ve izleme çalışmaları kapsamında foto kapanlar da kuruldu. - SİVAS

Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 11:05 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Demir Grup Sivasspor ile Galatasaray 2-2 berabere kaldı
Koronavirüsün vurduğu İtalya'dan yürek parçalayan görüntüler: Kız kardeşim yatakta ölü olarak yatıyor Merkel ve Miçotakis'e sığınmacı protestosu: Avrupa öldürme-Sınırları aç Öğretmen, birinci sınıf öğrencilerine cinsel içerikli kitap hediye edince veliler şikayet etti

Son Dakika Haberleri
18:16 Burkina Faso'da iki köye saldırı düzenlendi: 43 ölü
18:16 İskandinavya kilisesi AB'yi sığınmacıların sorumluluğunu almaya davet etti
18:14 "Gençlerimizi tüm zararlı alışkanlıklardan uzak tutmalıyız"
18:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan Belçika'ya geldi
18:11 DHA YURT BÜLTENİ -12

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2020 18:22:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yaban hayvanları unutulmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]