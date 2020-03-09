Yaban hayvanları unutulmadı - Son Dakika

Yaban hayvanları unutulmadı
7 saat önce
Sivas'ta kış günlerinde yem bulmakta güçlük çeken yabani hayvanlar için doğaya yem bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 11:05 Kaynak: İHA
Sivas'ta kış günlerinde yem bulmakta güçlük çeken yabani hayvanlar için doğaya yem bırakıldı.
Kış mevsiminin sert geçtiği Sivas'ta yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplı. Karla kaplı arazide yiyecek bulmakta güçlük çeken yabani hayvanlar unutulmadı. Doğa, Koruma ve Milli Parklar il müdürlüğü ekipleri tarafından Yıldızeli ilçesinde ve merkeze bağlı alanlarda av koruma kontrol ve yemleme faaliyetleri gerçekleştirildi. Araziye yaban hayatı envanter ve izleme çalışmaları kapsamında foto kapanlar da kuruldu. - SİVAS
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