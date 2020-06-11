Yaban hayvanları yavrulama dönemi ardından fotokapana takıldı - Son Dakika

Yaban hayvanları yavrulama dönemi ardından fotokapana takıldı

DÜZCE Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, yavrulama dönemi sonrası hayvanları fotokapanlarla takibe aldı.

DÜZCE Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, yavrulama dönemi sonrası hayvanları fotokapanlarla takibe aldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Düzce Şube Müdürlüğü, yavrulama dönemi sonrasında yabani hayvanların hareketleri ve beslenme şekillerini fotokapanlar aracılığıyla izlemeye aldı. Yavrulama dönemi sonrasında yabani domuz, karaca, geyik ve kuş gibi hayvanların yavrularıyla beslenirken yoğun oldukları bölge, fotokapanla takip edildi. Hayvanlar beslenirken ve su içerken görüntülendi.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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