Yaban hayvanların yaşam alanları yem bırakıldı - Son Dakika

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Yaban hayvanların yaşam alanları yem bırakıldı

BURDUR - Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan kanuna aykırı avcılık üzerine denetim yaptı. Ayrıca hayvanların yaşam alanlarına yem bıraktı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğüne bağlı Av Koruma ekipleri Burdur sınırları içerisinde kara avcılığı kanunları kapsamında drone ile havadan ayrıca karadan denetimler yaptı. Denetimler kapsamında olumsuz bir vaka ile karşılaşılmadığı belirtildi. Ekipler aynı zamanda özellikle yaban keçilerinin yaşam alanlarına yem bıraktı. Yaban keçilerin bırakılan yemleri yemesi de fotokapanlara yansıdı.