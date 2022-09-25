Yaban hayvanlarına uydu vericili takip

TARIM ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce (DKMP) nesli tehdit altındaki yaban hayvanlarının korunmasına yönelik eylem planı kapsamında; yaban koyunu, ceylan, alageyik, yaban keçisi, turna, tepeli pelikan, şah kartal, bozkır kartalı gibi türlere uydu vericisi takıldı. Bu yöntemle, yaban hayvanlarının yaşam alanları, göç yolları, üreme alanları belirlenip, korunacak.

DKMP, yaban hayatında nesli tehdit veya risk altında olan hayvan türlerinin korunmalarına yönelik eylem planı hazırladı. 100 tür için hazırlanan plan kapsamında nesli tehlike altındaki; yaban koyunu, ceylan, alageyik, yaban keçisi, turna, tepeli pelikan, şah kartal, bozkır kartalına uydu vericisi takıldı. Vericilerle gerçekleştirilen takip ile yaban hayvanlarının yaşam alanları, göç yolları, üreme alanları belirlenerek, koruma çalışması yapılıyor. Tehdit altındaki türlerin korunmasına yönelik yapılan çalışmada, önemli veriler elde edildi.