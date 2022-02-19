Yaban hayvanlarına vatandaşlardan yem desteği - Son Dakika

Kırşehir'de soğuk kış günlerinde yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için vatandaşların desteği ile doğaya yiyecek bırakıldı.

Kırşehir Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaman'ın Değirmenözü köyü muhtarı Haydar Kanat, Mucur Geycek köyünden Oktay Yavuz ve belgeli avcı Fevzi Kılıç, Şube Müdürlüğünü arayarak yaban hayvanlarına soğuk kış günlerinde yiyecek vermek istediklerini dile getirdiler.

Ekiplerin yönlendirmesi ve bilgilendirmesiyle vatandaşlar, yaban hayvanları için imkanları ölçüsünde dağlara ve açık arazilere bırakılmak üzere buğday ve 10 balya yem hazırladı. Hazırlanan yemler, Şube Müdürlüğü personelince tabiata bırakıldı.