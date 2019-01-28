Son Dakika Haberleri: Yaban Hayvanlarına Yem

Yaban Hayvanlarına Yem

2 saat önce

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü, yoğun kış şartları dolayısıyla tabiattaki kar örtüsü sebebiyle yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanlarına yem desteğinde bulundu.

Yaban Hayvanlarına Yem, System.String[]
Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü, yoğun kış şartları dolayısıyla tabiattaki kar örtüsü sebebiyle yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanlarına yem desteğinde bulundu.

Özellikle kış aylarında yiyecek sıkıntısı yaşayan yaban hayvanlarının ve kuş türlerinin zorlu kış şartlarında aç kalmasını önlemek amacı ile yapılan yemleme çalışmaları öğrencilerin de katılımı ile gerçekleştirildi.

Öğrencilere doğadaki diğer canlıların hayatlarının da insan hayatı kadar önemli olduğu anlatılıp bu konuda bilinçlenmeleri sağlanırken, yaban hayvanlarının kış şartlarında hayatlarını devam ettirirken karşılaştıkları güçlükleri aşmaları için orman içerisinde belirlenen bölgelere beslenme sıkıntısı çekmemeleri için yem bırakıldı.

Aksaz Orman İşletme Şefi Yasin Çağrı Doğmuş, Orman Muhafaza Memurları ve Hisarbey Köyü Ortaokulu öğrenci ve öğretmenleri katıldı.

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri, vatandaşlardan da imkanları dahilinde kış mevsiminde yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlara karşı gerekli duyarlılığın gösterilmesini istediler. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 12:39 Kaynak: İHA

Kütahya, Güncel
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