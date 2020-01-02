Yaban hayvanlarına yem - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yaban hayvanlarına yem - Son Dakika

Yaban hayvanlarına yem

6 saat önce

TARIM ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü ekipleri, kış aylarında yiyecek sıkıntısı yaşayan yaban hayvanları için yem takviyesine başladı.

Yaban hayvanlarına yem, System.String[]

TARIM ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü ekipleri, kış aylarında yiyecek sıkıntısı yaşayan yaban hayvanları için yem takviyesine başladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, özellikle kış aylarında yiyecek sıkıntısı yaşayan yaban hayvanlarının aç kalmasını önlemek ve yerleşim merkezlerine inmesinin önüne geçmek için yem takviyesi yapıldığı bildirildi. Her yıl tonlarca yemin yaban hayatıyla buluşturulduğu kaydedilen açıklamada, "2019- 2020 yemleme sezonunda ise havaların soğumaya başlamasıyla beraber yemleme çalışmaları tüm hızıyla başladı. DKMP ekipleri, yaban hayvanlarını beslemek için var gücüyle çalışıyor ve bu soğuk havalarda hemen yanı başımızda duran, dünyamızı paylaştığımız canlılar 'aç kalmasın' diye yemleme çalışmalarını gayretle sürdürüyor. Bu çerçevede son 7 yıllık dönemde tabiata 2 milyon 638 bin 339 kilo yem takviyesi yapıldı. 2018- 2019 yemleme döneminde ise yaban hayatı için tabiata 287 bin 421 kilo yem bırakılmıştı. Yapılan yemleme çalışmaları ile ağır kış şartlarının sonucunda aç kalan hayvanların yerleşim yerlerine yaklaşarak can ve mal kayıplarına sebep olmaları engellenirken, yaban hayvanları popülasyonu da destekleniyor" denildi.  Bakanlık, yaban hayvanlarını yemleme çalışmalarından 7'de 70'e herkesin katıldığını bildirdi.

'ÇALIŞMALARIMIZ SÜRECEK'

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada ise, "Doğal hayatı desteklemek anlamında kışın bu zamanında doğal hayatta yaşayan hayvanların beslenmeleriyle ilgili problem olmasın diye Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğümüz yemleme yapıyor. Bu çalışmalar ile alakalı hep birlikte yemleme yaptık. Doğal hayatın devamı için bundan sonra da çalışmalarımız ve gayretlerimiz sürecek" ifadelerini kullandı.


Doğa Koruma ve Milli Parklar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 11:21 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Market poşetleri yeni yılda 30 kuruşa satılacak
Chloe Loughnan ile evliliğini tek celsede bitiren Serdar Ortaç bin pişman: Başka birisine bakamıyorum Tüm ambalajlardan 'geri dönüşüm katkı payı' alınacak Libya tezkeresinin oylandığı oturuma Kabine'den hiçbir bakanın katılmaması dikkat çekti

Son Dakika Haberleri
17:56 MHP'li Akçay: "Türkiye, Libya'ya meşru Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne destek vermek için gitmektedir" - Son Dakika
17:55 Libya, Kuzey ve Sahra Altı Afrika'nın Akdeniz'e açılan kapısıdır" - Son Dakika
17:54 Taksiciden gaspçıların serbest kalmasına tepki: Ölmem mi lazımdı? - Son Dakika
17:54 Kılıçdaroğu'ndan 'Libya' açıklaması - Son Dakika
17:49 Adıyaman Belediyesi'nden, fedakar anneye ziyaret - Son Dakika
17:37 Son Dakika: Libya tezkeresi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi - Son Dakika
16:29 Ve söz AK Parti'de! Tezkereye neden "evet" diyeceklerini madde madde açıkladı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.1.2020 18:00:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Yaban hayvanlarına yem - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]