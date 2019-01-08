Yaban Hayvanlarına Yem Bırakıldı
2 saat önce
Adıyaman'da kar yağışından dolayı aç kalan yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.
Adıyaman
'da kar yağışından dolayı aç kalan yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar
Şube Müdürlüğü ekipleri kar kalınlığının 1 metreye kadar ulaştığı dağlık bölgede yaban hayvanları unutmadı. Yaban
hayvanlarının aç kalmaması için zorlu kış koşullarında ekipler doğaya yem bıraktı.
Uluğbaba-Bezar bölgesine giden ekipler kar nedeniyle yiyecek bulamayan yaban keçileri ve diğer hayvanları yemledi. Bölgede çok sayıda yaban keçisi görüldü.
Yetkililer, memeli ve kanatlı hayvanların kış aylarında beslenmesi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından 4 ton 300 kilo yem alındığını ve mevsim boyunca bu yemleri doğaya bırakılacağını aktardı. - ADIYAMAN
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 01:39 Kaynak: İHA
Son Dakika! Eren Erdem Tekrar Tutuklanarak Cezaevine Gönderildi
Meclis Koridorlarında AK Parti ve HDP'li Vekiller Arasında Yumruklu Kavga
Jandarma Ekiplerinin Kar Temizleme Videosu Sosyal Medyayı Salladı
Son Dakika! İbrahim Kalın'dan Bolton Görüşmesi Sonrası İlk Açıklama: Suriye'nin Toprak Bütünlüğü Konusundaki Tavrımızı Dile Getirdik