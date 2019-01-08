Son Dakika Haberleri: Yaban Hayvanlarına Yem Bırakıldı

Yaban Hayvanlarına Yem Bırakıldı

1 saat önce

Yaban hayvanlarına yem bırakıldıADIYAMAN - Adıyaman'da kar yağışından dolayı aç kalan yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

Yaban hayvanlarına yem bırakıldı

ADIYAMAN - Adıyaman'da kar yağışından dolayı aç kalan yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri kar kalınlığının 1 metreye kadar ulaştığı dağlık bölgede yaban hayvanları unutmadı. Yaban hayvanlarının aç kalmaması için zorlu kış koşullarında ekipler doğaya yem bıraktı.
Uluğbaba-Bezar bölgesine giden ekipler kar nedeniyle yiyecek bulamayan yaban keçileri ve diğer hayvanları yemledi. Bölgede çok sayıda yaban keçisi görüldü.
Yetkililer, memeli ve kanatlı hayvanların kış aylarında beslenmesi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından 4 ton 300 kilo yem alındığını ve mevsim boyunca bu yemleri doğaya bırakılacağını aktardı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 02:11 Kaynak: İHA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Adıyaman, Yaban, Genel
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