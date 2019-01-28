Son Dakika Haberleri: Yaban Hayvanlarına Yem Bırakıldı

Yaban Hayvanlarına Yem Bırakıldı

37 dakika önce

Adıyaman'da Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı.

Yaban Hayvanlarına Yem Bırakıldı, System.String[]
Adıyaman'da Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı.

Adıyaman'da yoğun kar yağışından dolayı aç kalan yaban hayvanları için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri yem bırakıyor. Bölge bölge yem bırakan ekipler son olarak Uluğbaba, Akdağ, Hisar, Şengil bölgelerine yem bıraktı.

Özellikle kar yağışının yoğun olduğu ve yaban keçilerinin bulunduğu bölgelere kuru ot ve buğday bırakılıyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü İsmail Kozan, her kış mevsiminde bu yemlemeyi yaptıklarını ancak bu yıl kar yağışının yoğun olduğunu ifade etti. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 01:44 Kaynak: İHA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Adıyaman, Güncel
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