Yaban Hayvanlarına Yem Bırakıldı
1 saat önce
Çorum Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri Türkiye'nin ilk fauna alanında yaban hayvanlarının kış mevsime nedeniyle oluşan olumsuz hava şartlarından etkilenmemesi için yemleme çalışması yapıyor.
Çorum
Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri Türkiye
'nin ilk fauna alanında yaban hayvanlarının kış mevsime nedeniyle oluşan olumsuz hava şartlarından etkilenmemesi için yemleme çalışması yapıyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar
Şube Müdürlüğü ekiplerince Hasanzahir mevkiinde bulunan Sıklık Tabiat Parkı'ndaki her hafta 200 kilo yem bırakılıyor. Kar
yağışının görülmesiyle birlikte Tabiat Parkı'ndaki yaban hayvanları için yem takviyesi yapıldığını dile getiren yetkililer, ayrıca yaban hayvan popülasyonunun yoğun olduğu ilçelerde de doğaya yem bırakıldığını ifade ettiler. Yaban
hayvanlarını yekleme çalışmalarının devam edeceğini dile getiren yetkililer, yiyecek bulmakta zorlanan bazı hayvanların köylere veya yerleşim yerlerine inebileceğini bu tür durumlarda kendilerine haber verilmesini istediler. - ÇORUM
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 04:57 Kaynak: İHA
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