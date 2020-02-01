Yaban hayvanlarına yem bırakıldı - Son Dakika
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Yaban hayvanlarına yem bırakıldı

6 saat önce

Amasya'da havaların soğuması ile soğuk ve yağışlı havaların etkisini göstermesinin ardından, Amasya Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu tarafından yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

Yaban hayvanlarına yem bırakıldı, System.String[]

Amasya'da havaların soğuması ile soğuk ve yağışlı havaların etkisini göstermesinin ardından, Amasya Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu tarafından yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.


Amasya'nın yüksek kesimlerinde etkisini sürdüren kar yağışı sonucu yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanlarının, soğuklardan daha fazla etkilenmemesi ve ağır kış şartlarında kendi habitatlarında aç kalmaması amacıyla, üniversitenin Yeşilırmak Kampüsü içerisinde çeşitli noktalara yem bırakıldı.


Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, yaban hayvanlarının yanında şehir merkezleri ve mahallerdeki sahipsiz hayvanların soğuktan zarar görmemesi için vatandaşların hassas davranmaları istendi. - AMASYA

Amasya Üniversitesi, Amasya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 02:59 Kaynak: İHA
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