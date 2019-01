Yaban Hayvanlarına Yem Bırakmak İçin 2 Bin 560 Metreye Çıktılar

VAN Vadi Doğa Sporları Kulübü üyeleri, ' Yaban hayvanlarına sahip çık' sloganıyla Tuşba ilçesi sınırlarında bulunan 2 bin 560 rakımlı Çomaklı Baba Dağı'na tırmandı. Kulüp üyeleri yanlarında götürdükleri ekmek ve yemleri yaban hayvanları için doğaya bıraktı. Van 'da bir araya gelen sporcuların kurduğu Vadi Doğa Sporları Kulübü her hafta gerçekleştirdiği tırmanışlarda farkındalık yaratmaya çalışıyor. Kulüp üyeleri haftasonu bir araya gelerek Tuşba ilçesi sınırlarında bulunan 2 bin 560 rakımlı Çomaklı Baba Dağı'na tırmanış gerçekleştirdi. Kulüp üyeleri 'Yaban hayvanlarına sahip çık' sloganıyla gerçekleştirdikleri tırmanışta 3 saatlik zorlu bir tırmanışın ardından zirveye ulaşarak yaban hayvanları için doğaya ekmek ve yem bıraktı. Farkındalık yaratmak için bu tür etkinliklerin devam edeceğini söyleyen Kulüp Başkanı Ömer Demez, doğa ve yaban hayvanları konusunda herkesin aynı duyarlılığı göstermesi gerektiğini belirtti. Demez, "Bugün Çomaklı Baba Dağı zirve tırmanışı gerçekleştirdik. 'Yaban hayvanlarına sahip çık' sloganıyla kış şartlarının zor geçtiği bölgemizde yaban hayvanları için yem ve ekmek götürdük. Yem ve ekmekleri zirveye etkinliğe katılan arkadaşlarımız arasında bölüşerek taşıdık. Özveriyle çalışan ve bu etkinliğe katkı sunan bütün arkadaşlarımıza sonsuz teşekkür ediyorum. Belirli aralıklarla zirveye kadar birçok noktaya yem ve ekmek bıraktık. Aslında yabani hayvanlara yaşam alanlarını daraltan insanoğludur. Eğer bizler yaşam alanlarına müdahale etmemiş olsaydık onların bize ihtiyacı olmazdı. Her canlının yaşama hakkı vardır ve her insanın o canların yaşama haklarına saygı gösterme mecburiyeti vardır" dedi. Yem ve ekmekleri doğaya bırakan üyeler 3 saatlik zorlu bir yürüyüşün ardından dağdan indi. - Van