Son Dakika Haberleri: Yaban Hayvanlarına Yem Bıraktılar

Yaban Hayvanlarına Yem Bıraktılar

1 saat önce

AK Parti Biga Gençlik Kolları üyeleri, kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı.

Yaban Hayvanlarına Yem Bıraktılar, System.String[]
AK Parti Biga Gençlik Kolları üyeleri, kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı.

Gençlik Kolları Başkanı Engin Tanrıkulu ve partili gençler, yem ve yiyecek bulamayan hayvanlar için doğaya yem bırakıp yaban hayvanlarının beslenmelerine katkı sağladı.

Engin Tanrıkulu, gazetecilere yaptığı açıklamada, olumsuz hava koşullarının oluşması ve kar yağışı sonucu doğada yiyecek ve yem bulamayan hayvanların yaşamlarını sürdürebilmeleri için yem bıraktıklarını söyledi.

Bu konuda duyarlı olduklarını anlatan Tanrıkulu, "Yüce Allah'ın biz insanlara emanetlerine sahip çıkma konusunda bu duruma duyarsız kalamazdık. Bu nedenle de hayvanların geçiş noktalarındaki bölgelere yem bıraktık." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 12:41 Kaynak: AA

Biga, AK Parti, Güncel
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