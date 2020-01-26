Yaban hayvanlarına yem ve yiyecek desteği verildi - Son Dakika
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Yaban hayvanlarına yem ve yiyecek desteği verildi

7 saat önce

Tarım ve Orman ve Su Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 10. Bölge Müdürlüğü tarafından yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

Yaban hayvanlarına yem ve yiyecek desteği verildi, System.String[]

Tarım ve Orman ve Su Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 10. Bölge Müdürlüğü tarafından yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.


Tarım ve Orman ve Su Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 10. Bölge Müdürlüğü Zonguldak İl Şube Müdürlüğü tarafından zorlu kış şartlarında yem ve yiyecek bulmakta zorluk çeken yaban hayvanlarına ormanlarda yabani hayvanların geçiş noktalarına ekipler tarafından yem bırakıldı. Yetkililer, kış boyunca aralıklarla yem bırakmaya devam edeceklerini bildirdi. - ZONGULDAK

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 01:43 Kaynak: İHA
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