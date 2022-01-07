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YABAN HAYVANLARINA YEMLEME YAPILDI - Son Dakika

YABAN HAYVANLARINA YEMLEME YAPILDI

07.01.2022 15:43

Doğa Koruma ve Milli Parklar Burdur 6'ncı Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından yaban hayvanları için yemleme çalışması yapıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Burdur 6'ncı Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından yaban hayvanları için yemleme çalışması yapıldı.

Kar yağışının etkili olduğu yüksek rakımlı bölgelerde Doğa Koruma ve Milli Parklar Burdur 6'ncı Bölge Müdürlüğü tarafından drone destekli av koruma ve yaban hayatı yemleme çalışması devam ediyor. Bölge Müdürü Mahmut Temel, "Burdur Şube Müdürlüğü ve Bölge Müdürlüğü Av Koruma ekipleri, Bölge Müdür Yardımcısı Uğur Altındal ile Avcılık ve Yaban Hayatı Şube Müdürü Tamer Yılmaz'ın da katılımlarıyla Yeşilova ilçesi, Eşeler Yaylası Tınaz Tepe bölgesinde ekiplerimiz tarafından denetim ve yemleme çalışması gerçekleştirildi. Denetimlerde Kara Avcılığı Kanununa aykırı herhangi bir vaka tespit edilmedi. Karlı bölgelerde yaban hayvanlarına yönelik 500 kilo saman ve 250 kilo buğday ile yemleme çalışması gerçekleştirildi" diye konuştu.

Temel, bölge müdürlüğüne bağlı Burdur, Isparta ve Antalya illerinde 2022 yılında da koruma kontrol, yemleme çalışmaları devam edeceğini söyledi.

YABAN HAYVANLARINA YEMLEME YAPILDI
YABAN HAYVANLARINA YEMLEME YAPILDI
YABAN HAYVANLARINA YEMLEME YAPILDI

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Doğa Koruma ve Milli Parklar, Tamer Yılmaz, Burdur, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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