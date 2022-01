YABAN HAYVANLARININ AVLANILMASI DAVASINDA İLK DURUŞMA - Son Dakika

KONYA'da Türkiye Vegan Derneği'nin, yaban hayvanlarının avlanılmasının önlenmesine yönelik, Tarım ve Orman Bakanlığı'na karşı açtığı davanın ilk duruşması görüldü. Mahkemenin kararını 15 gün içerisinde açıklayacağı öğrenildi. Türkiye Vegan Derneği Başkanı Ebru Arıman, "Nesli tehlike altında olan ve Türkiye'nin endemik türleri arasında yer alan yaban hayvanlarının öldürülmesi eyleminin ava konu edilmesi, hem insanlık adına utanç verici bir eylem, hem de hukuka aykırı bir işlemdir" dedi.

Türkiye Vegan Derneği'nin, yaban hayvanlarının avlanılmasına yönelik 'av turizmi' ile ilgili Tarım ve Orman Bakanlığı'na karşı açtığı 3 davadan biri Konya 1'inci İdare Mahkemesi'nde görüldü. Konya ve Karaman'da öldürülmesi planlanan, Anadolu yaban koyunları ve keçilerin avlanılmasına yönelik davanın ardından açıklama yapan Türkiye Vegan Derneği Başkanı Ebru Arıman, duruşmada avlanılacak bölgedeki muhtarların dinlendiğini ve mahkemenin kararını 15 gün sonra açıklayacağını belirtti. Arıman, "Tür ayırt etmeksizin hayvanların yaşam hakkının hukuken tanınması için verdiğimiz bu mücadelede, ulusal ve uluslararası mevzuatın çizdiği çerçeveyle sınırlı kalmaya zorlanıyor olsak da, doğuştan gelen evrensel hakkın tüm türler için geçerli olduğunu ve çoğunlukla hukuk dışı bırakılan, etik bir temele dayandığını vurgulamak istiyoruz. Canlıların, özellikle nesli tehlike altında olan ve Türkiye'nin endemik türleri arasında yer alan ve nesli tükenmekte olan yaban hayvanlarının öldürülmesi eyleminin ava konu edilmesi, hem insanlık adına utanç verici bir eylem hem de hukuka aykırı bir işlemdir" dedi.

'ORMANLARIN ASIL SAKİNLERİ, KEYFİ ÖLDÜRÜLÜYOR'

Arıman, "Ormanların ve dağların asıl sakinleri olan hayvanların yaşam hakkı, mahkemelerin av karşıtı emsal kararlarına rağmen her yıl keyfi bir şekilde, spor-hobi-turizm adı altında, ekonomik çıkar uğruna bakanlıkça av şirketlerine ve avcılara satışa çıkarılıyor. Buna engel olmak, hayvanları ve yaşam alanlarını korumakla yükümlü olan bakanlıkların sorumluluğunda olması gerekirken, barolar ve sivil toplum kuruluşları harekete geçmediği takdirde, her yıl yüzlerce can kaybediyoruz" diye konuştu.