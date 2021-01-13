Yaban hayvanlarının doğaya yerleştirilmesinde seçilecek alan büyüklükleri yeniden düzenlendi

Üretim için elde edilen yaban hayvanları doğaya yerleştirilirken kanatlı av ve yaban hayvanları için en az 50 hektar, memeli av ve yaban hayvanları için de en az 500 hektar alan seçilmesi şartı aranacak.

Bakanlık tarafından hazırlanan "Av ve Yaban Hayvanı Üretme Yeri ve İstasyonları ile Kurtarma Merkezlerinin Kuruluşu, Yönetimi ve Denetimi Hakkında Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikle, Resmi Gazete'nin 30 Kasım 2004 tarihli sayısında yayımlanan önceki düzenlemedeki "Yaban Hayvanlarının Doğaya Yerleştirilmesi Öncesinde ve Sonrasında Yapılması Gereken Çalışmalarla İlgili Talimat" başlıklı ekte değişiklik yapıldı.

Buna göre, üretimle elde edilen yaban hayvanlarının doğaya yerleştirilmesinde, kanatlı av ve yaban hayvanları için en az 50 hektar, memeli av ve yaban hayvanları için ise en az 500 hektar büyüklüğünde alanlar seçilecek.

Daha önce genel olarak söz konusu hayvanların doğaya yerleştirilmesinde 500 hektarlık alanlar belirleniyordu.